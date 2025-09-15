Сухая погода ожидается в Удмуртии на этой неделе

Температурный фон в Удмуртии на этой неделе окажется выше климатических норм, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В первой половине рабочей недели в ночные часы столбик термометра будет опускаться до 1-6°С, на почве до 0..-1°С, в дневные часы повысится до 16-21°С. Во второй половине недели ночью температура воздуха составит 2-7°С, днем — 17-22°С.

В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. По предварительному прогнозу в субботу ожидаются осадки.

Анастасия Лопатина