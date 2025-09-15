Сотрудники УЗПМ вместе с горожанами отпраздновали 87-летие Краснокамска

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – выступил партнером мероприятий, посвященных 87-летию Краснокамска. Работники предприятия организовали тематическую площадку для горожан и достойно представили завод в конкурсной программе праздника.

Специально к празднику коллектив УЗПМ подготовил интерактивную зону, которая работала на протяжении всего дня. Здесь расположилась популярная у горожан фотозона, а для детской аудитории были организованы творческие занятия. Художники-педагоги помогли юным краснокамцам создать арт-объект «Соединяя города» – символическую композицию, отражающую важность противогололедных материалов для поддержания транспортного сообщения между российскими городами в зимний период, когда дороги становятся особенно опасными из-за снега и наледи.

Неизменным участником праздничных мероприятий стал полюбившийся горожанам талисман предприятия – йети Айсмен. Добродушный персонаж провел на празднике несколько часов, фотографируясь с жителями города, участвуя в конкурсах и развлекая маленьких гостей мероприятия. За несколько лет появления на городских торжествах Айсмен превратился в узнаваемый символ завода и ожидаемого гостя праздников.

Гастрономический конкурс «Битва пельменей» стал настоящим триумфом заводской команды «Соленые УЗПельМешки». Участники не только приготовили пельмени по оригинальным рецептам, но и презентовали их в специально разработанной форме с корпоративной символикой. Название команды представляло собой остроумную игру слов, объединившую аббревиатуру предприятия с кулинарной тематикой конкурса. Такой творческий подход принес команде заслуженное место в числе победителей.

Сотрудники УЗПМ успешно проявили себя и в спортивной программе праздника. Команда «Бионорд» показала отличный результат в соревнованиях по стритболу формата 33, завоевав серебро благодаря слаженной командной игре. А аппаратчик выпаривания и гранулирования 4-го разряда Роман Богомягков продемонстрировал впечатляющую физическую форму в традиционных состязаниях силачей.

В ходе праздника состоялась церемония награждения лучших работников УЗПМ, которая прошла на главной сцене мероприятия. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в социально-экономическое развитие Краснокамского муниципального округа благодарственные письма получили ведущий инженер-технолог Андрей Перевойко, ведущий инженер-электронщик Илья Петров и бухгалтер по расчету заработной платы Яна Калегина, которая также является председателем Совета молодежи предприятия.

История УЗПМ в Краснокамске насчитывает более двух десятилетий – завод начал работу здесь в 2007 году. За эти годы предприятие стало одним из крупнейших работодателей города, обеспечивая рабочими местами несколько сотен краснокамцев. Сегодня завод занимает место в тридцатке крупнейших компаний Пермского края, внося весомый вклад в экономику региона через налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Постоянное развитие производства позволяет создавать новые рабочие места, а социальные программы предприятия охватывают поддержку образовательных, культурных и спортивных проектов города.

«Успех нашего предприятия неразрывно связан с Краснокамском – именно здесь мы стартовали, чтобы затем успешно развиваться и выйти на федеральный уровень поставок. Город дал нам квалифицированных специалистов, поддержку администрации и доверие жителей, – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв. – Участвуя в городских праздниках и социальных проектах, мы выражаем благодарность Краснокамску за эти возможности. Для нас важно быть полноценным участником жизни города, вносить вклад не только в экономику, но и в создание комфортной среды для всех жителей».

Празднование 87-й годовщины Краснокамска объединило на городских площадках тысячи жителей и гостей. Вклад местных предприятий в организацию торжеств позволил предложить горожанам разнообразную программу, включающую творческие мастер-классы, спортивные турниры, кулинарные состязания и развлечения для всех возрастов. Для УЗПМ, который более 20 лет является частью экономической и социальной жизни Краснокамска, участие в городских мероприятиях стало доброй традицией, позволяющей поддерживать прямой диалог с местными жителями и демонстрировать ответственное отношение к территории присутствия.

