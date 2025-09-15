Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Уничтожение древних курганов на Алтае привлекло внимание Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе проверки, организованной по факту уничтожения древних курганов в Алтайском крае. Об этом сообщил Telegram-канал СКР.

Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ

Глава правоохранительного ведомства обратил внимание на новостной сюжет на одном из федеральных телеканалов о том, что власти Смоленского района предоставили в аренду земли, на территории которых находились курганы.

Несмотря на то, что древние захоронения имели высокую культурную ценность, арендаторы их снесли, и теперь могильники не подлежат восстановлению, подчеркнули авторы сюжета.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю проводит проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Михаил Кичанов

