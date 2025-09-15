В прокуратуре раскрыли причины отравления детей в лагерях Саратовской области

В прокуратуре Саратовской области рассказали о результатах проверок детских оздоровительных учреждений региона летом этого года. Об этом сообщает «МК в Саратове».

С начала летней оздоровительной кампании 2025 года специалисты обнаружили вспышки инфекции в детских лагерях Марксовского, Пугачевского, Энгельсского районов и Саратова. В ходе июньской проверки по сведениям о заболевании отдыхающих в оздоровительном лагере «Огонек» МУ «Молодежный спортивный центр «Олимп» Марксовского района удалось выявить нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания и проведении текущей уборки помещений. Директора этого учреждения привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Также в июне стало известно о госпитализации с норовирусом воспитанников саратовского детского лагеря «Дубки». Проверка показала аналогичные нарушения, что и в случае с «Огоньком». Директора этого лагеря тоже привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

В июле поступила информация о госпитализации с кишечной инфекцией детей из лагеря «Орленок», расположенного в Пугачевском районе. Там также зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при хранении спецодежды и инвентаря сотрудников пищеблока. Директора и само учреждение привлекли к ответственности.

Вспышка острой кишечной инфекции затронула и воспитанников ГАУ СО «ДОЛ имени Ю.А. Гагарина», расположенного в Энгельсском районе. Там надзорное ведомство выявило нарушения, касающиеся в том числе организации питания, проведения уборки помещений, хранения емкостей с дозированным розливом питьевой воды. По итогам проверочных мероприятий прокуратура Энгельса внесла в учреждение представление. После этого в лагере устранили нарушения.

Павел Фролов