Бывшему чемпиону Украины по боксу дали 20 лет за обстрел «Газели» с российскими военными

Второй западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы бойца украинского спецподразделения «Кракен» (признано террористической организацией в России) Андрея Приходько. Он обвиняется в обстреле «Газели» с российскими военнослужащими. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, подразделение Приходько в мае 2023 года вторглось в Белгородскую область для совершения терактов в населенных пунктах. В июне украинские военнослужащие обстреляли «Газель» с российскими военнослужащими из ручного гранатомета. Бойцам РФ удалось спастись.

Первые пять лет Приходько будет отбывать в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 800 тыс. руб. Мужчину обвинили по статьям о теракте, незаконном обороте и контрабанде оружия, а также незаконном пересечении госграницы. Андрей Приходько признал вину и оформил явку с повинной. Приходько обладает кубком Украины по боксу и является чемпионом мира по кикбоксингу.