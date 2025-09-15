Курская область направит в Минстрой заявку на жилищные сертификаты на 1,6 млрд

Курская область направила в УМВД по Курской области перечень из 243 утраченных помещений на сумму 1,6 млрд руб. После согласования он будет направлен в федеральное министерство, сообщил на еженедельной планерке врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов.

Из последнего транша правительства РФ в размере 9,9 млрд руб., который был получен в начале сентября, уже выдано 852 сертификата, на счета граждан перечислено 5,7 млрд руб.

По словам господина Демидова, подготовлены к выдаче сертификаты на 312 утраченных домовладений. «Общий перечень», направленный в Минстрой России, включает 1 932 жилых помещения на сумму 13 млрд руб.

Кроме того, в Курске завершен ремонт 12 квартир на улице Веспринской, пяти — на Заводской и семи — на Орловской. Работы по установке новых пластиковых окон выполнены на 65%, к концу месяца тепловой контур будет полностью закрыт.

Сертификаты выдаются региональным министерством строительства. Изначально получатель мог потратить средства либо на покупку жилья, либо на его строительство. С апреля 2025 года жители приграничья могут дробить жилищные сертификаты и направлять средства одновременно на обе цели. Жители полностью разрушенных домов имеют право получить субсидии без проведения комиссионного обследования домовладений.

Ульяна Ларионова