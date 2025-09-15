Китай обвинил Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства

15 сентября китайское Управление по антимонопольному рыночному регулированию (SAMR) заявило, что американский производитель высокотехнологичного оборудования Nvidia нарушил антимонопольное законодательство КНР. Таким образом SAMR завершило антимонопольное расследование, начатое еще в декабре прошлого года.

Недовольство регуляторов вызвали последствия сделки 2020 года, в рамках которой Nvidia приобрел израильского производителя сетевого оборудования Mellanox Technologies. Для сделки требовались одобрения антимонопольных органов ряда стран, в том числе Китая. Тогда Пекин одобрил сделку при условии, что она не будет дискриминировать китайские компании. Однако в 2022 году США запретили Nvidia экспортировать в Китай передовые процессоры, предназначенные для обучения искусственного интеллекта.

Теперь власти Китая полагают, что Nvidia нарушил местное антимонопольное законодательство, перестав поставлять китайским компаниям свою продукцию. Акции Nvidia отреагировали на заявление регулятора снижением цены на 2%.

13 сентября Министерство торговли КНР объявило о начале антидемпингового расследования в отношении двух американских производителей чипов. Власти Китая полагают, что компании Texas Instruments и Analog Devices использовали незаконную ценовую конкуренцию в области интегральных схем, что нарушает принципы честной конкуренции с китайскими компаниями. 15 сентября акции китайских производителей чипов отреагировали на это расследование ростом котировок на 2–3%.

