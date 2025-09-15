Уровень безработицы в Удмуртии составил 1,4% во втором полугодии 2025 года

Уровень безработицы в Удмуртии по итогам второго квартала года составил 1,4%, следует из данных исследования «РИА-Новости». Это на 0,3% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

По уровню безработицы республика заняла 11-е место среди 85 регионов России. Среднее время поиска новой работы для жителей Удмуртии во втором квартале составило 4,3 месяца.

Лидерами по низкому уровню безработицы стали Москва (0,8%), Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Нижегородская область (по 1%). Наиболее высокие показатели безработицы зафиксировали в Северной Осетии (7,4%), Дагестане (10,9%) и Ингушетии (26%).

Анастасия Лопатина