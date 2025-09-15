Xiaomi подстроился со своим флагманом под Apple

Компания Xiaomi анонсировала презентацию своей следующей флагманской модели смартфона в этом месяце. При этом после предыдущей Xiaomi 15 потребители увидят не Xiaomi 16, а Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Это сделано для того, чтобы модели Xiaomi сравнивались непосредственно с аналогичными моделями их конкурента Apple. Об этом заявил основатель и глава китайского производителя Лэй Цзюнь, пишет Bloomberg.

Напомним, что Apple представил свой iPhone 17 на прошлой неделе, а 19 сентября он поступит в продажу по всему миру. Американская компания контролирует 62% продаж смартфонов премиум-класса стоимостью от $600. По оценкам аналитической компании Counterpoint Research, на данные которой ссылается Bloomberg, у Xiaomi лишь небольшая доля в этом сегменте, однако китайский производитель за первые шесть месяцев текущего года добился роста продаж премиум-смартфонов на 55%.

Комментируя эту ситуацию в соцсети Weibo, президент Xiaomi Люй Вэйбин отметил: «Мы запустили стратегию премиализации пять лет назад, чтобы поучиться у нашего самого большого конкурента… Apple остается непревзойденным. Но мы абсолютно уверены, что можем ответить на вызов».

Акции Xiaomi в Гонконге отреагировали на новости ростом на 1,9%.

Алена Миклашевская