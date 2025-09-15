Правительство не поддержало новые ограничения для иноагентов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на своем заседании предложила «существенно доработать» инициативу о запрете иностранным агентам создавать юридические лица и СМИ.

Законопроектом, внесенным в Госдуму парламентом Башкирии 3 июня, предлагалось запретить иноагентам создавать юрлица и СМИ для продвижения своей информационной политики. Авторы объяснили свое предложение тем, что лица, внесенные в соответствующий реестр Минюста, создают СМИ, учреждают книжные издательства и обходят таким образом запрет на производство информационной продукции для несовершеннолетних.

При этом из правительственного отзыва на законопроект следует, что поправками предлагается одновременно запретить иноагентам создавать СМИ для распространения информации среди несовершеннолетних и установить общий запрет выступать учредителями СМИ вне зависимости от вида производимой информации.

«Таким образом, в законопроекте возникает рассогласованность проектируемых норм, которую представляется необходимым устранить»,— обратили внимание в Белом доме. Кроме того, указала правкомиссия, это предложение вступает в коллизию с действующей нормой закона о СМИ, которая обязывает указывать в выходных данных, что медиа создано иноагентом.

Несмотря на то что правительство поддерживает необходимость регулирования вопроса в отношении лиц из реестра Минюста, там заключили, что «с учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке».

Божена Иванова