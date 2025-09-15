Отпуск планируют в Китае

200 рейсов в неделю — авиакомпании увеличили количество вылетов в Китай, а операторы расширили турпакеты. С 15 сентября россияне могут попасть в КНР без визы. И большая часть бронирований, как выяснил “Ъ FM”, приходится на комбинированные туры, в том числе на период осенних школьных каникул. Сколько стоит отпуск в Китае? И какие маршруты выбирают россияне? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Из Москвы в Пекин сейчас летают почти 20 авиакомпаний. Самый дешевый билет на 16 сентября можно было купить еще 12 сентября за 17 тыс. руб. у российского перевозчика, но таких цен уже нет. Туроператоры утверждают, что в Китай можно слетать в среднем за 60-70 тыс. руб. туда-обратно. Но с 15 сентября включился динамический тариф. Самые дешевые билеты с вылетом в эти выходные — от 30 тыс. руб. с двумя пересадками, прямой рейс — от 65 тыс. руб. в одну сторону.

Отмена виз уже сказалась и на перераспределении турпотока из Вьетнама и Таиланда в КНР, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Спрос на Китай в связи с отменой виз вырос у кого-то на 20-30%, у профильных компаний — практически кратно. В КНР начинается зимний пляжный сезон. Теперь туристам будет доступна опция совмещать поездки на материк, потом на пляж, потом обратно на материк. Дальше, думаю, появятся короткие путешествия с насыщенной экскурсионной программой.

Все это должно привести к тому, что цена за счет конкуренции не будет увеличиваться.

Средняя стоимость путешествия в Китай начинается от 150 тыс. руб. на двоих за неделю. Если брать насыщенную программу, то оно будет стоить примерно 200-250 тыс. руб.».

Те, кто планируют лететь в Китай в начале октября, могут столкнуться с дефицитом номеров, предупреждают собеседники “Ъ FM”. В 2025 году День образования КНР совпадает с Праздником середины осени. И сами китайцы будут отдыхать восемь дней подряд — с 1 по 8 октября включительно. В эти даты обычно включается двойной тариф на отели. Но россияне чаще выбирают комбинированные туры. В их числе круиз по Янцзы, делится руководитель группы стран Юго-Восточной Азии туроператора «Русский Экспресс» Ирина Юрина: «Все больше и больше возможностей делать действительно нестандартные комбинации. Например, прибавить к Пекину Шанхай, Национальный парк Чжанцзяцзе — это знаменитый город "Аватара".

Один из самых, пожалуй, интересных маршрутов, который показывает Китай совершенно с разных точек зрения — круиз по реке Янцзы. Люди прилетают в Пекин, потом едут в город Чэнду, столицу сычуаньской провинции, знаменитой своими пандами. За четыре дня на судне, идущем по реке Янцзы, путешественники видят самые красивые ущелья, древние города, и заканчивают в Шанхае. Тур на 10-12 дней будет стоить от 220 тыс. на человека, включая все — перелеты и так далее».

Большая часть бронирований приходится сейчас на Хайнань и на новогодние праздники. Об этом заявили китайские отельеры, что прибыли в Москву с деловым визитом. Цены в декабре якобы вырастут максимум на 5-10% в валюте, и перелетов из Москвы до Хайкоу станет больше — обещают запустить ежедневные рейсы. Специально под россиян могут расширить и число гостиниц по системе «все включено». Пока all inclusive предлагает единственный отель Harman Hotel Sanya 5*, расположенный в бухте Дадунхай. Вместо раскрученного у россиян курорта Санья на юге, можно увидеть и другой Хайнань, замечает генеральный директор компании China Tour & Business Travel Сергей Джан Ша: «Остров большой и занимает площадь в 34 тыс. кв. км. Санья — 2% общей территории. Условно, стоимость номера в отеле Marriott в городе Санья может составить порядка $200 в сутки, то в отеле, который классом выше, например, в Westin Blue Bay — примерно в два раза дешевле.

Что такое "другой Хайнань? " Это восточное побережье, где есть шикарные отели, замечательный город Баотин, где сосредоточено большое количество уникальных термальных источников.

И дальше по восточному побережью расположен город Боао, там ежегодно проводится "Восточый Давос", а также находится уникальный медицинский кластер».

Вне туристических троп — древний Китай. Из Шанхая можно попасть, например, в тишину даосских храмов, китайскую Венецию — город Учжэнь. Авторские туры в составе мини-группы начинаются от $3 тыс. на человека за 10 дней, индивидуальные — от $6 тыс. без авиаперелета

Аэлита Курмукова