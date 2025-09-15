В Перми на Подлесной улице по проекту реновации построят жилье и бассейн

Краевое минимущество опубликовало проект приказа о принятии решения по комплексному развитию территории жилой застройки по ул. Подлесной в Перми. Как сообщают в министерстве, территория площадью 3,34 га расположена в Дзержинском районе города. Инвестора стройки определят в этом году с помощью торгов в форме аукциона. Реализовать проект КРТ необходимо в течение семи лет со дня заключения договора о КРТ.

В обязательства застройщика войдет расселение аварийного дома площадью 360 кв. м и снос двух аварийных домов общей площадью 1,5 тыс. кв. м. В границах территорий, расположенных на ул. Подлесной, появится жилье, улично-дорожная сеть, благоустройство. Особенностью проекта станут обязательства застройщика по строительству спортобъектов: бассейна и спортивной площадки.

Согласно проекту приказа, девелопер должен будет снести аварийный дом на ул. 2-й Рыночной, 26, а также расселить и снести дом по ул. Переселенческой, 14. Предельная высота зданий на территории КРТ составит 25 этажей. В список видов разрешенного использования участков в локации реновации входят высотная, среднеэтажная застройка, обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, магазины, рекреация, спорт, хранение автотранспорта, благоустройство, территории общего пользования.