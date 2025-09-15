Бизнес против ужесточения наказания за применение ИИ при совершении преступлений

Ассоциация больших данных (входят «Яндекс», «Сбер», VK, операторы связи и др.) раскритиковала законопроект Минцифры об уголовной ответственности за использование искусственного интеллекта при совершении преступлений. С комментариями АБД ознакомился Forbes.

«Не исключено, что в ближайшее время большинство приложений в интернете и устройств пользователей будут использовать “технологии ИИ”, а значит, почти любое преступление можно будет квалифицировать по предлагаемым отягчающим составам»,— следует из замечаний ассоциации. Это приведет к торможению развития отрасли и снижению мотивации работников, считают в АБД.

В Минцифры в комментарии изданию сообщили, что версия законопроекта не окончательна. Ведомство рассматривает предложения и при необходимости учтет их во время доработки документа. Об инициативе Минцифры сообщали «Ведомости». Предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет, а также штрафы до 2 млн руб. за кражу, вымогательство, мошенничество, умышленное вмешательство в IT-системы или сеть. Мера направлена на борьбу с мошенничеством.

