Против саратовца возбудили дело за причинение смертельных травм незнакомцу

Следственный отдел по Заводскому району Саратова возбудил в отношении 32-летнего мужчины уголовное дело по факту причинения смертельных травм незнакомцу (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, 27 августа этого года между фигурантом и ранее незнакомым ему 56-летним мужчиной произошел конфликт около одного из домов по Ново-Астраханскому шоссе. В какой-то момент подозреваемый ударил потерпевшего по голове, в результате чего тот упал на асфальт и скончался 31 августа в медучреждении.

Фигурант задержан, следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит провести необходимые экспертизы.

Павел Фролов