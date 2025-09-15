Некоторые страны ЕС призывают полностью закрыть въезд российским туристам
Некоторые страны Евросоюза выступают за полный запрет въезда туристов из России. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.
Портал не уточняет, какие конкретно страны выступают за полный запрет. В публикации отмечается, что для принятия решения потребуется квалифицированное большинство голосов в Совете ЕС.
К настоящему времени многие европейские страны уже значительно ужесточили правила выдачи шенгенских виз россиянам. В рамках 19-го пакета санкций могут быть введены единые для всех стран ЕС правила выдачи виз гражданам России. Также обсуждается введение запрета на передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. В МИД РФ заявили о готовности принимать ответные меры.