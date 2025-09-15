Нижегородку арестовали по обвинению в подстрекательстве подростков к избиению

Жительницу Нижегородской области арестовали по обвинению в подстрекательстве подростков к избиению пенсионерки в поселке Тимирязево Городецкого округа. Об этом сообщили в региональном СУ СКР 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

В отношении задержанной расследуют дело по п.п. «в», «г», «д», «з» ст. 112 (умышленное причинение среднего вреда здоровью) и п. «б» ч. 2 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления).

Как полагает следствие, в августе фигурантка вовлекла двух подростков в совершение преступления, после чего вместе с несовершеннолетними причинила пенсионерке телесные повреждения.

В прокуратуре региона добавили, что обвиняемую арестовали до 1 ноября.

Ранее в соцсети появилось видео, где подросток избивает потерпевшую. Происходящее снимал другой подросток. По данным регионального ГУ МВД, заявление об избиении пенсионерки поступило им 1 сентября от жительницы округа, выехавшие на место полицейские обнаружили женщину с телесными повреждениями и передали медикам.

Глава округа Александр Мудров сообщил, что основной из подозреваемых подростков находится в специализированном лечебном учреждении, органы опеки в свою очередь инициировали лишение его матери родительских прав и в отношении других детей. Как выяснил «Ъ-Приволжье», еще один подросток находится под подпиской о невыезде.

Галина Шамберина