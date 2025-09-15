ФК «Ростов» выиграл у московского ЦСКА со счетом 1:0

В домашнем матче восьмого тура МИР Российской премьер-лиги «сине-желтые» победили столичных армейцев — 1:0 . Точным ударом на 7-й минуте отметился Константин Кучаев. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

ЦСКА заканчивал встречу вдевятером: у гостей были удалены два игрока.

После этой победы «Ростов» делит 11-12-е места в турнирной таблице с махачкалинским «Динамо». 18 сентября «Ростов» сыграет на выезде против столичного «Спартака» в матче FONBET Кубка России Путь РПЛ.

Наталья Белоштейн