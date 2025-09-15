На Ставрополье 39 населенных пунктов остались без света

В Ставропольском крае 15 сентября произошло масштабное отключение электроснабжения, в результате которого без света остались жители 39 населенных пунктов региона. Об этом в Telegram-канале сообщил «Ставропольэнергосбыт».

Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электросетях и продолжаются в течение всего дня — в некоторых районах электричества нет с 8 утра до 5 вечера.

В числе затронутых оказались десятки улиц, а также школы, предприятия и даже отделы ЗАГС. Основные населённые пункты и улицы, подвергшиеся отключению, включают Александровское, Арзгир, Ачикулак, Благодарный, Кисловодск, Пятигорск и Ставрополь.

По данным энергетиков, работы проводятся по заранее согласованному графику, чтобы повысить надёжность электроснабжения в регионе. Для справок по вопросам электроснабжения организована горячая линия компании «Россети» — 8-800-220-0-220.

Станислав Маслаков