Росреестр предупредил о мошеннических операциях с недвижимостью россиян

Россияне могут стать жертвами новой схемы мошенничества с объектами недвижимости. Она предполагает ложные сообщения от имени сотрудников Росреестра, рассказала пресс-служба ведомства.

Атаки могут осуществляться через звонки, электронную почту и мессенджеры. Мошенники сообщают якобы о проведении операций с объектами недвижимости (продаже, залоге или аресте). Цель таких угроз — вызвать у человека панику и заставить связаться со службой поддержки. Ее представители также подставные лица, номер телефона которых дал жертве лжесотрудник Росреестра.

Во время разговора, уточнили в ведомстве, мошенники пытаются получить у человека конфиденциальную информацию или заставить его перевести деньги для остановки «операции». В Росреестре напомнили, что сотрудники никогда не связываются с гражданами по СМС, а также посредством мессенджеров или электронной почты. Кроме того, Росреестр не будет вынуждать граждан переходить по внешним ссылкам или перезванивать по незнакомому номеру телефона.

Для защиты от мошенников в Росреестре рекомендовали проверять домен отправителя на предмет опечаток и других нарушений. Официальная переписка Росреестра ведется только с электронных адресов домена @rosreestr.ru. В ведомстве также посоветовали не открывать подозрительные вложения и сразу удалять их. Это поможет предотвратить запуск вредоносной программы.