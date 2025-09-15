В Башкирии экс-сотрудница ветстанции обвиняется в получении взяток

Краснокамский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывшей заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке села Краснохолмский Нефтекамской межрайонной ветеринарной станции. Она обвиняется в получении должностным лицом взятки в значительном и крупном размерах (чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, сотрудница учреждения получила от двоих предпринимателей, продававших сельскохозяйственных животных и мясо, более 500 тыс. руб. за сопроводительные документы о состоянии и качестве продукции. Фактически проверки не проводились.

Обвиняемая частично признала вину. На ее имущество, в том числе три земельных участка и жилой дом, наложен арест.

Майя Иванова