Насмерть сбивший ребенка водитель приговорен к колонии-поселению

В Ярославской области суд признал виновным жителя Некрасовского округа в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели 5-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в ноябре 2024 года 40-летний житель деревни Яснищи, управляя автомобилем Rover 45 в светлое время суток, ехал с превышением скорости и сбил ребенка на пешеходном переходе. 5-летняя девочка скончалась на месте.

Водителя признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении и запрет садиться за руль на 2,5 года. В пользу родных погибшей взыскано 1,6 млн руб.