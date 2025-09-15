Главу транспортной компании случайно застрелили на охоте в Хакасии

В Хакасии охотник застрелил знакомого, приняв его за зверя. В отношении стрелка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет), сообщили в управлении Следственного комитета России. Его случайной жертвой, по данным источников, стал руководитель транспортной компании, 48-летний Игорь Веремчук.

По материалам ведомства, 12 сентября в следственные органы поступило сообщение о том, что по пути в больницу от огнестрельного ранения в живот скончался житель Абакана. Расследование установило, что трагедия разыгралась рядом с поселком Кубайка Таштыпского района. Туда пятеро жителей Абакана приехали на охоту. В лесу они разделились на две группы. Вечером один из охотников, приняв знакомого за зверя, выстрелил в него из ружья.

Илья Николаев