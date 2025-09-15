В Удмуртии на выборах проголосовали более 90% заявившихся на ДЭГ

53 тыс. избирателей в Удмуртии проголосовали на выборах при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что составляет 91,5% от всех заявившихся на эту процедуру, рассказала председатель избиркома республики Светлана Пальчик на брифинге 15 сентября, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Это избиратели из Ижевска, Можги, Можгинского и Кизнерского районов.

«Это первый опыт использования ДЭГ в Удмуртии. Я считаю, что он достаточно успешный. Мы увидели востребованность у избирателей. Заявления подали более 58 тыс. избирателей <...> Из них проголосовали 91,5%. С учетом наших особенностей с мобильным интернетом считаем, что это очень высокий показатель. Это подтверждают коллеги из ЦИК РФ»,— рассказала госпожа Пальчик.

Председатель регионального избиркома добавила, что несколько человек проголосовали через ДЭГ на избирательных участках, где были организованы точки доступа с проводным интернетом. «Это не носило массовый характер, это были единичные случаи»,— подчеркнула она.

Напомним, в Удмуртии завершились выборы в думы пяти городов республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. За голосованием следили 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР). Серьезных нарушений, способных повлиять на ход голосования, зафиксировано не было. Большинство мандатов по одномандатным округам на выборах получили кандидаты от «Единой России».

Анастасия Лопатина