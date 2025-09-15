Петербургского правого активиста Савву Федосеева арестовали за экстремистскую символику

Петербургского активиста Савву Федосеева арестовали на 15 суток по протоколу о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), сообщил «Ъ» его адвокат Алексей Калугин. Решение вынес Кировский районный суд Санкт-Петербурга. По словам адвоката, арест связан с «фото гражданина, имя которого нельзя произносить». О ком именно идет речь — неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Просто позорище. Отблагодарили за помощь фронту»,— написал адвокат в Telegram-канале.

Савве Федосееву 27 лет. Он работает ивент-менеджером книжного магазина «Листва» и является куратором петербургского отделения правого движения «Общество.Будущее». В своих соцсетях активист регулярно проводит денежные сборы для российских военнослужащих и занимается раздачей гуманитарной помощи в новых регионах.

Полина Мотызлевская