В Рыбинске «Единую Россию» поддержали больше, чем в Ярославле

На дополнительных выборах в муниципалитет Ярославля Сергей Петров получил 59,54% голосов, победитель выборов в муниципальный совет Рыбинска Татьяна Шемякина набрала 71,89%. Оба кандидата представляют «Единую Россию». Об этом сообщили в областном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ярославле выборы проходили по одномандатному избирательному округу №4. За пост депутата боролись три кандидата: директор «Центра судебных экспертиз Ярославской области» Юлия Овчинникова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), электромонтер «Ярэнерго» Сергей Первунинский (ЛДПР) и директор АО «Яргортеплоэнерго» Сергей Петров. Явка на выборах в областном центре составила 8,08%.

В Рыбинске на место депутата по одномандатному избирательному округу № 8 претендовали четверо — начальник общественного пункта охраны «Центра охраны правопорядка» Ярославля Александр Белов (ЛДПР), помощник председателя фракции в облдуме Алла Ванькова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), электросварщик «ОДК-Газовые турбины» Валерий Журавлев (КПРФ) и директор детского сада №99, входящего в образовательный комплекс «Импульс», Татьяна Шемякина. Явка составила 8,26%.

По словам председателя областной избирательной комиссии Сергея Фефилина, голосование прошло в штатном режиме, жалоб и сообщений о нарушениях не поступало.

«Оба победивших кандидата в ближайшее время будут зарегистрированы в качестве избранных депутатов и приступят к исполнению полномочий»,— добавил господин Фефилин.

Алла Чижова