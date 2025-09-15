Лукашенко очень внимательно следит за событиями в Донбассе и Новороссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске принял губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Во время встречи он заявил, что следит за развитием событий на новых территориях России.

«Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события», — сказал господин Лукашенко (цитата по «БелТА»). Он подчеркнул, что «идет война совсем на вашей земле, вы и хлеб убираете, и занимаетесь другими вопросами».

Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия намерена содействовать экономическому развитию Херсонской области. Он среди прочего указал на готовность направить специалистов для закупки там плодоовощной продукции. Также белорусский президент заверил, что Минск хочет поставлять в регион технику для поддержки сельского хозяйства. «Хорошо знаю, какое внимание уделяет Владимир Владимирович Путин развитию этих регионов, — добавил господин Лукашенко. — Идет приличное финансирование».