В Башкирии врачи «Поезда здоровья» выявили около 27 тысяч заболеваний

В этом году в Башкирии врачи «Поездов здоровья» выявили почти 27 тыс. заболеваний, около 12 тыс. из них диагностировали впервые, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров. Почти у 4 тыс. пациентов, пришедших на прием, есть подозрения на «социально значимые заболевания», в том числе сахарный диабет (588 человек), онкологию (195 человек), туберкулез (восемь человек).

Пациентов, которым требуется помощь узких специалистов, отправили на дообследование и госпитализацию в РКБ имени Куватова, Республиканский кардиоцентр, клинику Башкирского государственного медицинского университета в Уфе.

Ежегодная акция «Здоровая республика — здоровый регион», стартовавшая 21 апреля, завершает работу на этой неделе. С момента начала акции выездные бригады врачей посетили около 350 населенных пунктов, провели более 170 тыс. приемов и 40 тыс. обследований, приняли более 33 тыс. человек. В этом году акция прошла в седьмой раз, отметил глава региона.

Майя Иванова