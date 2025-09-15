В Башкирии в августе выдали более 40 тысяч кредитных карт

В августе этого года в Башкирии выдали 40,3 тыс. новых кредитных карт, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй. Это на 18,5% больше, чем в июле текущего года, когда было выдано 34 тыс. кредиток.

Больше всего новых кредитных карт среди регионов России в августе выдали в Москве (106 тыс.), Московской области (86,6 тыс.) и Краснодарском крае (61,5 тыс.).

Наиболее заметно выросло количество выданных новых кредиток среди 30 регионов-лидеров по их выдаче в августе по сравнению с июлем в Крыму (+29,8%), Ленинградской области (+27,8%) и Красноярском крае (+25,0%).

В России в августе банки выдали 1,33 млн новых кредитных карт, это на 20,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле выдали 1,11 млн) и на 36,6% меньше, чем годом ранее.

Майя Иванова