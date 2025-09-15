Голосование идет открыто и прозрачно — места фейкам не нашлось

Единый день голосования в Татарстане отличился высокой активностью избирателей: к 15 часам дня проголосовали 51,7% жителей республики. Одновременно с выборами на пост главы республики проходит избрание депутатов в органы местного самоуправления, куда впервые баллотируются 114 участников СВО. О том, как идет процесс голосования внутри республики, а также среди бойцов на 5-ти открытых в ДНР, ЛНР и Херсонской области участках, обсудили на заседании экспертного клуба «Волга».



Госуслуги для избирателя

Российские наблюдатели, общественники и татарстанские парламентарии оценили ход выборов в Татарстане как открытый, доступный и прозрачный. Высокая явка избирателей в 51,7% обусловлена широкой информированностью граждан через электронные сервисы госуслуг, плотными контактами с молодежью, что не позволило «раскачать» спокойную обстановку выборов. К такому выводу пришли заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Александр Мальеквич, Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков и председатель татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо, принявшие участие в заседании экспертного клуба «Волга».

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил о высокой активности избирателей. По его словам, к 12 часам дня явка составила 34,5%, но уже к 15 часам проголосовали более половины избирателей — 51,7%, сообщила пресс-служба ЦИК РТ. По мнению главы ЦИК, этому способствовал сервис «Мобильный избиратель», который оказался востребован среди продвинутых граждан. Им воспользовались 43 тысячи человек. Для сравнения, в прошлую избирательную кампанию таковых было 32 тысячи человек. «Невозможно представить современный избирательный процесс без „Мобильного избирателя“. 97% обращений по данной услуге поступает через портал „Госуслуги“», — подчеркнул председатель ЦИК Татарстана.

Для маломобильных граждан был открыт новый сервис на портале «Госуслуги». Отсюда можно заранее попросить волонтеров в день голосования, но пока это эксперимент. «Такая народная поддержка на избирательных участках — это действительно ценно», — подчеркнул Андрей Кондратьев.

В целом, портал «Госуслуги» сыграл важную роль в информировании граждан во время выборов. Здесь была размещена вся информация о кандидатах, о местонахождении избирательных участков, дне и времени голосования. Фактически портал стал удобным сервисом для избирателя.

Голосуют бойцы СВО, строители и медики в ДНР, ЛНР и Херсоне

В этом году избирательные участки были открыты не только в Татарстане, но и на новых территориях — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области. Всего было создано 5 экстерриториальных участков, где могли проголосовать татарстанские военнослужащие. «Находясь далеко от дома, они получили шанс реализовать свое гражданское право и выразить свою волю. Огромная благодарность бойцам за их службу! Отдельное спасибо командирам, которые сумели организовать голосование даже в таких сложных условиях», — сообщил Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.

Активность среди них связана тем, что впервые 114 участников СВО баллотируются в органы местного самоуправления. Это 10% от общего количества выдвинувшихся на выборах в стране, сообщил замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Александр Малькевич. Это стало ответом на задачу Президента России по формированию новой элиты, пояснил он.

Одновременно с ними выразить свою волю смогли строители, врачи и все татарстанцы, кто находится с гуманитарной миссией в подшефных Лисичанске и Рубежном. «Несмотря на разруху, особенно в Лисичанске, город остается довольно спокойным, возведены потрясающие объекты социальной инфраструктуры», — отметил замруководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Александр Малькевич.

За кого голосует молодежь

33,5% от всего числа избирателей — это молодежь, которая остается одной из активных частей общества. Тысячи молодых людей впервые пришли на избирательные участки в РТ. Какие у них настроения?

«Им нужно все объяснять и не бояться встречаться с ними, — поделился глава ЦИК РТ. — У них разное мнение о происходящем. Поэтому мы запустили проект „Атмосфера“, чтобы показать, как работает избирательная система изнутри. Открыли школы избирательного права». «Атмосфера-2025» — это мастер-классы, семинары и тренинги, посвященные основам избирательного права, возможность присоединиться к движению Клубов молодых избирателей Татарстана и стать автором проекта, направленного на вовлечение молодежи в избирательный процесс.

Открытость — враг фейков

Спокойную обстановку в день выборов не смогли нарушить информационные атаки, которые прежде дискредитировали избирательный процесс. «Если раньше наблюдалась активная борьба, которая сопровождалась информационными сводками и активностью в социальных сетях, то сейчас наступило затишье. Прежний „боевой настрой“ угасает», — отметил председатель татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо. «Все открыто, никто ничего не скрывает, нет ниш, куда можно просочиться со своими фейками», — добавил Расим Баксиков. По мнению экспертов, стратегия на открытость спугнула врагов-недоброжелателей. «Они осознали невыполнимость этого и сосредоточились на единственной цели — нашем уничтожении. Но пока за нашими спинами стоят такие герои, как Расим Баксиков, сделать это просто невозможно», — заключил Какохо.

Сегодня, в единый день голосования, жители выбирают Раиса Татарстана. Также идут выборы депутата Госсовета по Мелекесскому округу №18 и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.