Приз в «Киностудию»

Какие сериалы победили на раздаче «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения наград американской телевизионной академии «Эмми». Триумфатором вечера стал мини-сериал Netflix «Переходный возраст», получивший шесть наград. Четыре «Эмми» завоевала «Киностудия» Apple TV+, объявленная в том числе лучшим комедийным сериалом, а лучшим драматическим сериалом была выбрана «Больница Питт» HBO Max, забравшая три награды. Комментирует Юлия Шагельман.

Кадр из сериала «Переходный возраст»

Кадр из сериала «Переходный возраст»

Фото: Made Up Productions

Кадр из сериала «Переходный возраст»

Фото: Made Up Productions

Как известно, больше всего Голливуд любит истории о самом себе. Неудивительно поэтому, что «Киностудия», придуманная и снятая двумя давними друзьями и соратниками Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом, стала абсолютным рекордсменом телевизионного наградного сезона. Ведь этот сериал, украшенный целой россыпью камео голливудских светил, от Мартина Скорсезе и Шарлиз Терон до СЕО Netflix Теда Сарандоса,— одновременно остроумная сатира на киноиндустрию и искреннее признание в любви к ней.

Уже по итогам своего первого сезона «Киностудия» достигла прошлогоднего рекорда «Медведя», став самым номинированным комедийным сериалом за один год: она была выдвинута на награды в 23 категориях.

Из «технических» номинаций, награды за которые вручались в прошлый уикенд, сериал победил в девяти, включая «лучшую роль приглашенного актера» (Брайан Крэнстон). На основной церемонии к ним прибавилось еще четыре: помимо главной в своей категории, за лучшую режиссуру, сценарий и главную мужскую роль. Последнюю получил Сет Роген, а первые три он же разделил с Эваном Голдбергом и другими сценаристами и продюсерами шоу. В результате Роген стал четвертым призером за всю историю «Эмми», награжденным четырежды в один вечер.

Несколько призов в своей категории фаворит все-таки уступил конкурентам. «Эмми» за главную женскую роль в комедийном сериале получила любимица телеакадемии Джин Смарт (это ее четвертая награда за «Хитрости» HBO Max), а за женскую роль второго плана — ее партнерша по тому же шоу Ханна Айнбиндер. Награду за лучшую мужскую роль второго плана унес Джефф Хиллер («Кто-то где-то» НВО) — учитывая его конкурентов в этой номинации, включавших Айка Барринхольца из обласканной «Киностудии» и, например, Харрисона Форда («Терапия» Apple TV+), это стало сюрпризом церемонии.

«Переходный возраст» — сериал, который стал самым обсуждаемым

Таким же безусловным лидером, как «Киностудия», но в категории мини-сериалов и антологий был «Переходный возраст» — серьезнейшая четырехсерийная британская драма о проблемах отцов и детей, спродюсированная Netflix. Сериал получил 13 номинаций, из которых выиграл в 8: 2 «технических» и 6 основных. Кроме главной в своей категории, он выиграл «Эмми» за лучшую режиссуру и сценарий, Стивен Грэм награжден за лучшую главную мужскую роль, а Эрин Доэрти и 15-летний Оуэн Купер — за лучшие женскую и мужскую роли второго плана соответственно. Юный актер, для которого работа в «Переходном возрасте» была дебютной (и ему во время съемок было всего 13), стал, таким образом, самым молодым победителем в актерских категориях за всю историю премии.

«Эмми» за лучшую женскую роль в мини-сериале получила Кристин Милиоти, сыгравшая в «Пингвине» НВО. Это шоу также являлось одним из рекордсменов сезона: у него было 24 номинации, из которых победными оказались 9.

В категории драмы по числу номинаций лидировало «Разделение» Apple TV+, у которого их было 27. Из «технических» наград этот фантастический триллер из жизни офисных работников забрал шесть, а из основных две: за главную женскую роль (Бритт Лауэр) и мужскую роль второго плана (Трэмелл Тиллман). Он стал первым чернокожим мужчиной, победившим в этой номинации.

Но главную награду среди драматических сериалов телеакадемики все-таки отдали «Больнице Питт» — медицинскому процедуралу в лучших традициях легендарной «Скорой помощи» и во многом от той же команды.

Всего у шоу об одной рабочей смене питтсбургской неотложки было 12 номинаций, и из «технических» наград оно получило 2. Также сериал получил еще две основные награды: за главную мужскую роль (Ноа Уайли) и за женскую роль второго плана (Кэтрин Ланаса). Последняя обошла мощную команду конкуренток из «Белого лотоса» и Патришу Аркетт из «Разделения».

С учетом напряженной остановки в Америке и мире сама церемония прошла на удивление спокойно, если, конечно, не считать значков в поддержку Палестины на некоторых из гостей. Однако со сцены эту поддержку выразила только Ханна Айнбиндер, которая заодно прокляла службу иммиграционного контроля США. Большинство же других выступающих призывали к миру, любви и дружбе в общих словах, и только команда «Больницы Питт» адресно поблагодарила медицинских работников.

Наиболее политически заряженным моментом церемонии стало награждение «Вечернего шоу со Стивеном Кольбером» в номинации «Лучшее развлекательное ток-шоу» (программа также получила приз за лучшую режиссуру в своей категории). Это первая «Эмми» за десятилетнюю историю шоу, о закрытии которого с 2026 года канал CBS объявил два месяца назад. Официальные причины — финансовые, но большинство экспертов связывает это с тем, что материнская компания CBS «Парамаунт» перешла в руки новых владельцев, известных своими симпатиями к президенту Трампу и пожертвовавших его открытым критиком Кольбером ради одобрения покупки федеральной комиссией. Несколько запоздалая премия и стоячая овация в честь команды шоу стали недвусмысленным свидетельством того, на чьей стороне в этой ситуации находится развлекательная индустрия.

Фотогалерея

Emmy-2025

Слева направо: продюсеры Джеймс Уивер и Эван Голдберг, актер Сет Роген. Вместе они работали над сериалом «Киностудия», за что и получили статуэтки

Слева направо: продюсеры Джеймс Уивер и Эван Голдберг, актер Сет Роген. Вместе они работали над сериалом «Киностудия», за что и получили статуэтки

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: David Swanson / Reuters

Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Content / AP

Фото: Monica Schipper / WireImage / Getty Images

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Content / AP

Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Content / AP

Фото: Jordan Strauss / Invision for the Television Academy / AP

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Jae C. Hong / AP

Фото: Mark Von Holden / Invision for the Television Academy / AP

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Content / AP

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Todd Williamson / Invision for the Television Academy / AP

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Mark Von Holden / Invision for the Television Academy / AP

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Фото: David Swanson / Reuters

Фото: David Swanson / Reuters

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Mark Von Holden / Invision for the Television Academy / AP

Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Content / AP

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: David Swanson / Reuters

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Фото: Mike Blake / Reuters

  • Газета «Коммерсантъ» №169 от 16.09.2025, стр. 11

