Силы ПВО сбили 82 беспилотника ВСУ за сутки

Российские силы ПВО сбили 82 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в сводке по результатам на 15 сентября.

В ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийские группировки ВС России также ударили по объектам, используемым в «интересах ВСУ». Среди них — транспортная инфраструктура, места запуска дронов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских войск.

Всего с начала боевых действий на Украине российские войска уничтожили более 84 тыс. дронов, более 650 самолетов и 280 вертолетов.