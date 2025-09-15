FT: используемый в ВПК германий рекордно подорожал из-за действий Китая

Китай ввел ограничения на экспорт германия, который используется для производства оружия, пишет Financial Times. На фоне возникшего дефицита стоимость германия почти достигла $5 тыс. за кг, что является максимумом за последние 14 лет. В начале 2023 года цена металла не превышала $1 тыс. за кг.

Германий используется в производстве транзисторов и фотодиодов, оптики, сплавов и катализаторов. В частности, применяется при создании тепловизионных систем, используемых в авиации и БПЛА. Китай остается крупнейшим мировым производителем этого металла. Мировой спрос составляет около 180-200 т в год.

Китай вводит ограничения на поставки редких металлов из-за рестриктивных мер США и Нидерландов, запретивших продавать продвинутые микрочипы китайским компаниям. Россия прежде тоже была одним из крупных поставщиков германия на мировой рынок, но санкции ограничили доступ западных покупателей к российскому металлу, отмечает FT.