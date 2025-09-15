На выборах в думу Жигулевска побеждает кандидат от ЛДПР, работающий водителем

Как стало известно «Ъ-Волга», на выборах в городскую думу Жигулевска в 20-м избирательном округе лидирует 38-летний представитель ЛДПР Артем Фролов, не открывавший специальный счет и не выпускавший агитационных материалов. Водитель автомобиля транспортной службы опережает действующего депутата от «Единой России» Регину Гиль. Данный избирательный округ включает села Солнечная Поляна, Богатырь и Ширяево, входящий в состав городского округа Жигулевск.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Согласно по предварительным данным облизбиркома, за Артема Фролова проголосовали 489 избирателей из 1032. Регину Гиль поддержали 355 человек.

Предварительно на выборах в думу Жигулевска побеждают 13 выдвиженцев «Единой России», по два представителя ЛДПР, КПРФ и «Новых людей», а также один кандидат от «Справедливой России».

Андрей Сазонов