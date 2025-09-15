ИНСОМАР: большинство опрошенных россиян считают РФ образцом демократии

40% опрошенных затруднились сказать, какую страну они считают образцом демократии, но те, кто определился с выбором, чаще всего называли Россию (28%). Это следует из результатов опроса компании ИНСОМАР, приуроченного к Международному дню демократии 15 сентября.

Еще 6% респондентов назвали образцом демократии США, по 1–3% указали Швейцарию, Швецию, Германию, Древнюю Грецию, Китай, Норвегию, СССР, Финляндию, Великобританию, Данию, Украину, Францию и Канаду.

Отвечая на вопрос, что такое демократия, большинство назвали свободу мысли, слова, выбора, действий (26%) и власть народа, большинства (23%). По 7% говорили о честных выборах, сменяемости власти, равноправии, соблюдении прав и законов. Для 4% опрошенных демократия связана с открытостью власти, диалогом с народом, возможностью граждан повлиять на власть, для 2% — со справедливостью.

В то же время, как указывают социологи, «были и те, кто выразил негатив». Около 7% респондентов ассоциировали демократию со злом, беспорядком, мошенничеством, «вседозволенностью с большим минусом». Однако, как подчеркнули в ИНСОМАР, в основном такие ответы были связаны не с определением демократии, а с личной оценкой ее воплощения в разных странах.

