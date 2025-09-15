Митинг «Объединим королевство», устроенный противниками миграции в Лондоне и отмеченный стычками с полицией и выступлением Илона Маска, продолжает широко освещаться в мире. Особенно медиа интересуются личностью человека, сумевшего привести в столицу Британии 100 тыс. протестующих. Ему припоминают криминальное прошлое, сравнивают с убитым Чарли Кирком и говорят, что он обогатился, принимая щедрые пожертвования американских ультраправых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организатор митинга «Объединим королевство» Томми Робинсон

Фото: Joanna Chan / AP Организатор митинга «Объединим королевство» Томми Робинсон

Фото: Joanna Chan / AP

Американские деньги превратили Томми Робинсона в главное лицо британских крайне правых

Деньги одного человека — американского миллиардера Роберта Шиллмена — обеспечили Робинсону место в списке влиятельных деятелей крайне правых с миллионами сторонников онлайн. В их числе был и американский активист-консерватор Чарли Кирк, убитый на прошлой неделе в Юте… А еще не так давно Робинсон, который утверждает, что он без гроша, получил, как сообщают, средства на юридические нужды от Илона Маска и Тристана Тейта, брата токсичного инфлюенсера Эндрю Тейта.

«Объединим королевство»: кто такой Томми Робинсон? Крайне правый активист, возглавивший протесты против миграции в Лондоне

Он называет себя разоблачителем, которому государство затыкает рот. База его поддержки онлайн выросла… Илон Маск восстановил его страницу в соцсети X, повторив некоторые утверждения Робинсона… Многие участники приехали в Лондон поездами или автобусами на мероприятие, которое анонсировали как «праздник свободы слова». Но… там повторяли расистские теории заговора и антиисламские замечания.

До 150 тыс. человек приняли участие в крайне правых протестах в Лондоне

Демонстрация прошла в условиях усиливающихся антимигрантских настроений, когда крайне правая британская партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем лидирует в опросах общественного мнения, а протестующие устраивают акции у зданий отелей, в которых размещают соискателей убежища. В прошлом году во множестве городов и населенных пунктов Великобритании также были антимигрантские протесты и массовые беспорядки, в разжигании которых обвиняли Робинсона, публиковавшего подстрекательские обращения онлайн.

Митинг крайне правых в Лондоне собрал огромные толпы и вызвал встречную акцию протеста

Это была мощная демонстрация поддержки господина Робинсона, которого на самом деле зовут Стивен Яксли-Леннон. Неоднозначная фигура, десятилетия маячившая на окраинах движения британских крайне правых. Он несколько раз побывал в тюрьме, в последний раз его в 2024 году приговорили к 18 месяцам за невыполнение постановления суда — он распространял ложные утверждения о сирийском беженце-подростке, подавшем на него в суд за клевету.

Правый сдвиг у Биг-Бена

Глядя на цифры, можно с уверенностью говорить, что у Великобритании есть проблемы с миграцией. Но корень этой проблемы не тот, на который указывают Робинсон и его коллеги. В недавнем прошлом население страны росло почти на 1 млн человек в год. Но это были не нелегальные мигранты, а люди, которые прибыли по приглашению правительства тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона. После «Брексита», из-за которого многие европейские работники покинули Великобританию, господин Джонсон пообещал оперативно набрать крайне необходимые квалифицированные кадры. Но программа была плохо продумана. В результате приехало больше людей, чем ожидалось, и зачастую это были не те люди, на каких рассчитывало правительство.

Подготовила Алена Миклашевская