Сценарий «цветной революции», обкатанный Западом во многих странах, дает сбой в Сербии. Об этом заявила Служба внешней разведки России. По ее оценкам, беспорядки в Сербии стали результатом подрывной деятельности Евросоюза.

«Причина тому — сохраняющиеся в местном обществе сильные патриотические настроения, объединяющее влияние Сербской православной церкви, а также память о натовской агрессии и бомбардировках страны, результатом которой стал ее распад»,— следует из пресс-релиза СВР.

«Молодежь радикализируется, переходит от мирного протеста к "революционным" методам борьбы и насилию»,— отмечают в СВР. Цель Брюсселя — привести к власти в Сербии лояльное руководство. В спецслужбе считают, что ЕС планирует использовать годовщину трагедии в Нови-Саде 1 ноября, чтобы склонить ситуацию в свою пользу.

«Упор делается на "промывание мозгов" сербской молодежи и рекламу так называемого "светлого европейского будущего"»,— подчеркивается в заявлении. В Брюсселе рассчитывают, что финансирование сербских СМИ и НПО мобилизует протестный электорат, чтобы вывести людей на улицы и завершить «сербский майдан».

Протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в стране обострилась в середине августа. Протестующие требовали отставки президента Александра Вучича и проведения досрочных парламентских выборов. Очередная акция прошла в Нови-Саде 14 сентября.