Новым прокурором Нижнекамска назначен Ильнур Гаянов

Новым прокурором Нижнекамска назначен старший советник юстиции Ильнур Гаянов. Об этом сообщает глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

На оперативном совещании прокуратуры республики прокурор Татарстана Альберт Суяргулов представил Ильнура Гаянова коллективу.

Ильнур Гаянов работал в прокуратуре более 20 лет. В 2023 году он занимал пост начальника организационно-методического отдела управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Республики Татарстан. Затем он был назначен городским прокурором Нурлата.

Марк Халитов