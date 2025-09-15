Командир полка ВСУ заочно осужден на пожизненное заключение

2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 91-го отдельного полка поддержки сухопутных войск вооруженных сил Украины 37-летнего Виктора Рыбалки. Он признан виновным по п. «а», «в» ч. 2, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористических актов, повлекших смерть человека и иные тяжкие последствия). Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

Суд установил, что в период с февраля по июль 2023 года по приказу Рыбалки его подчиненные неоднократно минировали местность вблизи ряда населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. На установленных взрывных устройствах подорвались два военных автомобиля, а также несколько обследовавших приграничные полосы территории России и выполнявших там инженерные работы военнослужащих, которые в результате взрывов получили различные ранения, в том числе смертельные.

Рыбалка объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя Главной военной прокуратуры и заочно приговорил Рыбалку к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии особого режима.

Александр Александров