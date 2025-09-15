Захарова прокомментировала заявление главы МИД Польши о войне с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможном ведении боевых действий против России. Дипломат ранее заявил, что при предоставлении Украине гарантий безопасности страны Европы не готовы воевать.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вот такие "гарантии безопасности" от солидарных», — написала госпожа Захарова в Telegram.

Она высказала мнение, что глава польского МИД должен был «раньше в этом признаваться». Также она отметила, что господин Сикорский вместе с супругой прежде «совращали украинцев речами о "западном курсе"».