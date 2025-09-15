В Татарстане задолженность по налогам за год составила 11,6 млрд руб

В Татарстане на 1 сентября 2025 года задолженность по налогам составила 11,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность выросла на 3% или на 299,4 млн руб. Больше половины от общей суммы долга (54%) приходится на должников, проходящих процедуру банкротства — 6,2 млрд руб. Относительно прошлого года сумма выросла на 10%.

Задолженность по налогам на доход физ. лиц выросла на 7% — на 225,4 млн руб., по земельному налогу с организаций на 20% — на 124,4 млн руб., по налогам с упрощенной системы налогообложения на 33% — на 198,9 млн руб.

Задолженность по имущественным налогам у физ. лиц по сравнению с прошлым годом снизилась на 16% или на 211,6 млн руб. и составила 1 млрд руб.

