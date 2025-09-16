Не совсем рубашка
История овершота
Овершот — это более плотная рубашка, которую можно надевать как верхнюю одежду поверх толстовок, худи или футболок. Обычно она шьется из плотного хлопка (или иногда фланели) и обеспечивает дополнительный слой, когда на улице еще не слишком холодно, но летняя жара уже окончательно отступила. Разбираемся, откуда берет свое начало этот предмет гардероба.
Истоки овершота следует искать в цехах и на железных дорогах. Это была рабочая униформа, созданная из соображений практичности. Первые овершоты шились из грубого хлопка, молескина и парусины — долговечных материалов, которые спокойно выдерживали физическую нагрузку. Во Франции это был знаменитый bleu de travail — синяя рабочая куртка, в которой мужчины с кувалдами строили железные дороги. В США же свою историю начинали культовые бренды рабочей одежды — Carhartt и Dickies, которые в конце XIX и начале XX веков отвечали за униформу железнодорожников, шахтеров и других работяг.
Овершот отличал прямой крой, крепкие швы, внешние карманы и надежность. Именно поэтому с началом Второй мировой войны американская армия решила позаимствовать куртку рабочих и внедрить ее в военную униформу. После войны излишки отправлялись в армейские магазины — и так военная версия овершота попала на улицы городов. В середине XX века модники очень любили военные вещи за их практичность, утилитарность и базовые силуэты. Все, как и сейчас.
Позже, в 1960-х овершот стал ассоциироваться с интеллектуалами и студентами. И те и другие протестовали против излишеств, в том числе и в одежде, и отдавали предпочтение надежным, но лаконичным вещам. Овершот подошел на эту роль идеально — став в некоторым смысле менее формальным пиджаком. Во многом на всплеск популярности овершота повлиял Пабло Пикассо, который часто выходил в свет в той самой французской рабочей куртке bleu de travail. Железных дорог он в ней не строил, но ясно давал понять, что простота и утилитарность в обычной жизни — фундаментальные вещи для художника, который думает о великом.
Пабло Пикассо, 1912 год
Фото: Mondadori Portfolio / Mondadori Portfolio / Getty Images
Еще одна волна интереса к овершоту случилась в конце XX века. Такие бренды, как Ralph Lauren, начали переосмысливать рабочую одежду, облачая ее в более благородные ткани и совершенствуя крой, но сохраняя утилитарный дух. Японские дизайнеры на протяжении всей второй половины XX века воспроизводили классическую американскую одежду для своих коллекций — и в конце века на это обратили внимание потребители за пределами Японии. К тому же овершоты вернулись в кино: последовав примеру Стива Маккуина в 1940-х, Джеймс Бонд Дэниела Крейга надел овершот в своем последнем фильме «Не время умирать».
Сегодня овершот остается одной из универсальных вещей в мужском гардеробе, особенно когда за окном теплая осень или весна. Его можно надеть с простыми брюками чинос и футболкой, сохранив casual образ, либо обратиться к наследию крепкой рабочей одежды и надеть овершот с тяжелыми ботинками и джинсами из сырого денима.