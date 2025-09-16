Не совсем рубашка

Овершот — это более плотная рубашка, которую можно надевать как верхнюю одежду поверх толстовок, худи или футболок. Обычно она шьется из плотного хлопка (или иногда фланели) и обеспечивает дополнительный слой, когда на улице еще не слишком холодно, но летняя жара уже окончательно отступила. Разбираемся, откуда берет свое начало этот предмет гардероба.

Истоки овершота следует искать в цехах и на железных дорогах. Это была рабочая униформа, созданная из соображений практичности. Первые овершоты шились из грубого хлопка, молескина и парусины — долговечных материалов, которые спокойно выдерживали физическую нагрузку. Во Франции это был знаменитый bleu de travail — синяя рабочая куртка, в которой мужчины с кувалдами строили железные дороги. В США же свою историю начинали культовые бренды рабочей одежды — Carhartt и Dickies, которые в конце XIX и начале XX веков отвечали за униформу железнодорожников, шахтеров и других работяг.

Стрелочник на железнодорожной станции Индиана-Харбор-Белт-Лайн, Иллинойс, США, 1943 год Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Сварщики на авиазаводе, 1945 год Фото: European / FPG / Getty Images Педер Северин Крбайер, «Чугунолитейная мастерская Бурмейстера и Уэйна», 1885 год Фото: В© Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Овершот отличал прямой крой, крепкие швы, внешние карманы и надежность. Именно поэтому с началом Второй мировой войны американская армия решила позаимствовать куртку рабочих и внедрить ее в военную униформу. После войны излишки отправлялись в армейские магазины — и так военная версия овершота попала на улицы городов. В середине XX века модники очень любили военные вещи за их практичность, утилитарность и базовые силуэты. Все, как и сейчас.

Позже, в 1960-х овершот стал ассоциироваться с интеллектуалами и студентами. И те и другие протестовали против излишеств, в том числе и в одежде, и отдавали предпочтение надежным, но лаконичным вещам. Овершот подошел на эту роль идеально — став в некоторым смысле менее формальным пиджаком. Во многом на всплеск популярности овершота повлиял Пабло Пикассо, который часто выходил в свет в той самой французской рабочей куртке bleu de travail. Железных дорог он в ней не строил, но ясно давал понять, что простота и утилитарность в обычной жизни — фундаментальные вещи для художника, который думает о великом.

Пабло Пикассо, 1912 год

Фото: Mondadori Portfolio / Mondadori Portfolio / Getty Images

Фото: Mondadori Portfolio / Mondadori Portfolio / Getty Images

Еще одна волна интереса к овершоту случилась в конце XX века. Такие бренды, как Ralph Lauren, начали переосмысливать рабочую одежду, облачая ее в более благородные ткани и совершенствуя крой, но сохраняя утилитарный дух. Японские дизайнеры на протяжении всей второй половины XX века воспроизводили классическую американскую одежду для своих коллекций — и в конце века на это обратили внимание потребители за пределами Японии. К тому же овершоты вернулись в кино: последовав примеру Стива Маккуина в 1940-х, Джеймс Бонд Дэниела Крейга надел овершот в своем последнем фильме «Не время умирать».

Гость рубашке от Carhartt, на показе LGN Louis Gabriel Nouchi во время парижской недели моды, 2021 год Фото: Edward Berthelot / Getty Images Джошуа Соу в total look Dickies на показе Dolce & Gabanna во время недели моды в Милане, 2024 год Фото: Ferda Demir / Getty Images Nas на благотворительном концерте Imagine Ball, 2019 год Фото: Vivien Killilea / Getty Images for Imagine LA Фото: www.dickies.com

Сегодня овершот остается одной из универсальных вещей в мужском гардеробе, особенно когда за окном теплая осень или весна. Его можно надеть с простыми брюками чинос и футболкой, сохранив casual образ, либо обратиться к наследию крепкой рабочей одежды и надеть овершот с тяжелыми ботинками и джинсами из сырого денима.

