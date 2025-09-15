Посол России отклонил протест МИД Румынии из-за инцидента с дроном

Российское посольство в Румынии отклонило протест Бухареста по поводу предполагаемого нарушения румынского воздушного пространства российским беспилотником. В своем ответе дипмиссия отметила, что румынская сторона не смогла предоставить ни одного убедительного доказательства принадлежности БПЛА к России. Из-за инцидента МИД Румынии 14 сентября вызвал посла РФ и выразил «решительный протест».

Посол Олег Липаев отклонил протест как надуманный и необоснованный «ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности» дрона, заявили в посольстве.

По мнению дипломата, «все факты указывают на то, что ... имела место намеренная провокация киевского режима». Киев «отчаянно пытается любыми средствами вовлечь другие европейские государства в опасную военную авантюру», добавил посол.