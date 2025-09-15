Общественные наблюдатели сообщили о драках и перепалках на избирательных участках

Нарушений, которые могли повлиять на процесс волеизъявления, зарегистрировано не было. В то же время общественные наблюдатели подтвердили драки и словесные конфликты, в которые были вовлечены представители КПРФ. Об этом сообщили сегодня на пресс-брифинге в Общественной палате (ОП) России, посвященном предварительным итогам наблюдения за выборами 12–14 сентября.

По словам сопредседателя координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, на прошедших выборах «был обеспечен тотальный общественный контроль на избирательных участках». Нарушений, которые могли повлиять на голосование, зафиксировано не было, подчеркнул общественник.

В то же время, как отметила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова, в 37 сообщениях с мест была зафиксирована фейковая информация, а в 6 случаях подтвердились инциденты, которые касались взаимодействия участников избирательного процесса. «Были словесные перепалки, где-то доходило до драк»,— рассказала госпожа Булгакова.

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод уточнил, что речь идет о представителях КПРФ, которые применяли физическую силу в отношении членов избирательных комиссий. «В Краснодарском крае кандидат и его представители прибегали и начинали там скандалить, провоцировать столкновения, и приходилось вызывать полицию»,— привел пример господин Брод.

Божена Иванова