Генпрокуратура требует конфисковать уральские предприятия ЖКХ «Корпорации СТС»

Генпрокуратура России обратилась в Ленинградский районный суд с требованием обратить в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, входящих в холдинг «Корпорация СТС». Среди его бенефициаров числятся бывший советник Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

«Корпорация СТС» — многопрофильный холдинг, в который входят компании в шести регионах Уральского федерального округа. Они предоставляют коммунальные услуги, занимаются передачей, производством, транспортировкой и распределением электроэнергии. В холдинг входит АО «Облкоммунэнерго», владельцами которого являются Артем Биков и Алексей Бобров.

В иске Генпрокуратура отметила, что холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО. По версии ведомства, чиновники правительства Свердловской области и регионального ГУП «Облкоммунэнерго» нарушили закон о противодействии коррупции. Господа Биков и Бобров получили руководящие позиции в холдинге благодаря «неформальным связям» с чиновниками региона и господином Чубайсом, отметили в Генпрокуратуре.

Сейчас Артем Биков и Алексей Бобров живут в Австрии, где получили гражданство в 2007 году. Всего по иску ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший министр Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.