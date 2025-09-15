Число пострадавших при взрыве газа в доме в Ангарске выросло до пяти

При взрыве бытового газа в многоэтажке в Ангарске пострадали пять человек, сообщили ТАСС в управлении СКР по Иркутской области. За медпомощью обратилась еще одна женщина. Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщал об одном погибшем и трех раненых.

Двое из пострадавших госпитализированы, еще один пострадавший — ребенок 2012 года рождения — в госпитализации не нуждался, указывал губернатор.

Взрыв в многоэтажке произошел ночью 15 сентября (по местному времени — рано утром). В доме обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. Повреждения получили 10 квартир и внешняя стена.

Всего в доме проживали 250 человек. После взрыва из дома эвакуировались 79 жильцов. Власти организовали для них пункт временного размещения. Изначально там находились 22 человека, в том числе 12 детей. Позднее 11 человек перевезли в гостиницу.

Полина Мотызлевская