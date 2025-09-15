Единороссы победили в большинстве одномандатных округов на выборах в Удмуртии

Большинство мандатов по одномандатным округам на выборах в думы городов Удмуртии получили кандидаты от партии «Единая России» (ЕР), рассказала председатель избиркома республики Светлана Пальчик на брифинге 15 сентября, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Представители ЕР в Ижевске забрали 23 одномандатных округа, по одному мандату досталось КПРФ и ЛДПР. В Сарапуле единороссы получили победу в 13 одномандатных округах, один мандат ушел самовыдвиженцу.

В Глазове партия власти забрала 18 мандатов, два получила КПРФ, один — ЛДПР. В Воткинске ЕР победила во всех 13 одномандатных округах. В Можге единороссы-одномандатники получили 11 мест, КПРФ — два.

Два мандата на дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии также достались представителям ЕР.

Статистика подведена только по одномандатным округам. «По партийным спискам сейчас идет распределения. Информацию представим позже»,— добавила госпожа Пальчик.

Напомним, в Удмуртии завершились выборы в думы пяти городов республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. Средняя явка по республике составила 27,48%. В частности, в Ижевске показатель достиг 25,73%. Впервые в регионе применялось ДЭГ.

Евгений Щепелев