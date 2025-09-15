Главе СКР доложат о гибели волгоградца в результате удара током на крыше гаража

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о результатах процессуальной проверки по обращению о гибели мужчины в Волгограде. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным информационного центра СКР, в обращении к господину Бастрыкину житель Волгограда рассказал, что его брат погиб в прошлом месяце, когда выполнял кровельные работы на крыше гаража. В какой-то момент мужчина коснулся расположенного на высоте высоковольтного провода и скончался от удара током.

Автор обращения указал на многочисленные нарушения, допущенные при установке линии электропередач. Так, оборудование размещено в гаражном кооперативе в непосредственной близости от построек, нет предупреждающих знаков и ограждения.

В течение последних нескольких лет при таких же обстоятельствах погибли еще несколько человек. Вместе с тем руководство сетевой компании бездействует в части устранения проблемы, обращения жителей Волгограда остаются без внимания.

Павел Фролов