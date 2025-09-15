СКР и ФСБ показали видео задержания по делу о выводе 2,5 млрд рублей из России

Следственный комитет и ФСБ заявили, что в ходе совместной работы смогли пресечь деятельность организованной преступной группы, предположительно, помогавшей ВСУ. По версии следствия, с 2022 по 2024 год участники незаконно вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей. Для реализации этой схемы группа использовала микрокредитные организации, действовавшие в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.

Следствие считает, что бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии — организовал схему, при которой деньги переводились на счета иностранной фирмы на основании фиктивных договоров займа.

Были задержаны пять участников группы, включая руководителя российской микрокредитной организации. Еще один человек объявлен в международный розыск. В помещениях были обнаружены крупные суммы наличных, печати микрофинансовых организаций, квитанции и документация, заявили в следствии.

Возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности, незаконных валютных операциях и неправомерном обороте средств платежей.