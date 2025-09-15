Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Синоптики прогнозируют заморозки в Нижегородской области 16-17 сентября

Ночью и утром 16-17 сентября в Нижегородской области прогнозируются заморозки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС по ссылкой на прогноз Верхне-Волжского УГМС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, в воздухе прогнозируется понижение температуры до 0…-1°С, на поверхности почвы — до -3°С.

Из-за заморозков повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью сельхозкультур. Также прогнозируется увеличение числа пожаров из-за возрастания нагрузок на электроснабжение, неисправности печного, газового или электрооборудования.

Галина Шамберина