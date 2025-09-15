ЕР набирает больше 70% на выборах в белгородскую и воронежскую облдумы

По предварительным итогам результатов выборов в областные думы Белгородской и Воронежской областей кандидаты от «Единой России» выигрывают по всем одномандатным округам и набирают абсолютное большинство голосов по партийным спискам. Согласно данным ГАС «Выборы», в Белгородской области партия набирает 73,15%, а в Воронежской — 75,49%.

В Белгородской области ЛДПР занимает второе место с 9,13% голосов, а КПРФ — третье (8,21%). Остальные партии не преодолевают 5%-й барьер. В Воронежской области коммунисты набирают 8,96% голосов, а ЛДПР — 5,53%. За «Новых людей», согласно предварительным итогам, голоса отдали 5,12%.

По одномандатным округам 25 кандидатов от «Единой России» в Белгородской области одержали уверенную победу. В Воронежской области также 28 единороссов выиграли у конкурентов. Однако не везде победы уверенные. Так, например, на округе №3 Евгений Китаев лидирует с 6 281 голосом, тогда как второе место занимает лидер реготделения «Новых людей» Сергей Гурченко с 6 190.

Явка на выборы в Белгородскую областную думу составила 58,3%, а в Воронежскую — 53,8%.

Сергей Толмачев